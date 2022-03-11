США, ЄС і G7 мають намір скасувати для РФ торговий статус "найбільшого сприяння", - AP

Про це пише AP.



За інформацією видання, 11 березня американський президент Джо Байден, ЄС і G7 оголосять про скасування для Росії статусу "найбільшого сприяння". Це дозволило б США та союзникам вводити мита на російський імпорт, посилюючи ізоляцію економіки РФ у відповідь на її вторгнення до України.



До таких кроків Джо Байден вдається на тлі вимог про скасування торговельних відносин США й Росії. Зокрема, ужити заходів проти РФ вимагає президент України Володимир Зеленський.



У Білому домі заявили, що Джо Байден виступить 11 березня, щоб оголосити про "дії, щоб продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну проти України".

Нагадаємо, 8 березня, США наклали ембарго на купівлю в російської нафти, газу та вугілля.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb