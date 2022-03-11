США, ЄС і G7 мають намір скасувати для РФ торговий статус "найбільшого сприяння", - AP
США разом із союзниками планують скасувати для Росії торговий статус "найбільшого сприяння" через вторгнення РФ в Україну
Про це пише AP.
За інформацією видання, 11 березня американський президент Джо Байден, ЄС і G7 оголосять про скасування для Росії статусу "найбільшого сприяння". Це дозволило б США та союзникам вводити мита на російський імпорт, посилюючи ізоляцію економіки РФ у відповідь на її вторгнення до України.
До таких кроків Джо Байден вдається на тлі вимог про скасування торговельних відносин США й Росії. Зокрема, ужити заходів проти РФ вимагає президент України Володимир Зеленський.
У Білому домі заявили, що Джо Байден виступить 11 березня, щоб оголосити про "дії, щоб продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну проти України".
- Нагадаємо, 8 березня, США наклали ембарго на купівлю в російської нафти, газу та вугілля.
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