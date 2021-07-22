США готові продовжувати спільно боротися проти "Північного потоку-2", - Вітренко
Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що США повністю розділяють позицію, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України
Про це він повідомив у Facebook.
"Результат численних перемовин - ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку! Наші американські партнери в Конгресі повністю розділяють позицію, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України. Відтак, вони готові продовжувати спільно боротися проти цього російського проекту. Інструменти для цього все ще є", - написав Вітренко.
Він додав, що обговорив також з сенаторами і конгресменами важливі для України і НАК "Нафтогаз" теми , як корпоративна реформа, зелена енергетика та інвестиції.
- Нагадаємо, що США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік - 2".
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонні перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним: говорили про війну на Донбасі та "Північний потік - 2".
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