США готові продовжувати спільно боротися проти "Північного потоку-2", - Вітренко

Про це він повідомив у Facebook.

"Результат численних перемовин - ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку! Наші американські партнери в Конгресі повністю розділяють позицію, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України. Відтак, вони готові продовжувати спільно боротися проти цього російського проекту. Інструменти для цього все ще є", - написав Вітренко.

Він додав, що обговорив також з сенаторами і конгресменами важливі для України і НАК "Нафтогаз" теми , як корпоративна реформа, зелена енергетика та інвестиції.

Нагадаємо, що США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік - 2".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонні перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним: говорили про війну на Донбасі та "Північний потік - 2".