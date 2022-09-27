США готує відповідь на спробу РФ анексувати частину України

Про це повідомило CNN

Сполучені Штати "ніколи не визнають" окуповану Росією територію "нічим іншим, ніж… частиною України". На цьому на брифінгу для преси 26 вересня наголосила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона підкреслила, що "фіктивний референдум", який лідери сепаратистів намагаються провести у чотирьох окупованих регіонах України (Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях), щоб відокремитися від України та приєднатися до РФ – є "грубим порушенням міжнародного права".

Карін Жан-П’єр також зазначила, що США і союзники продовжуватимуть співпрацювати, щоб притягнути Росію до відповідальності, а Україну підтримувати стільки, скільки буде потрібно.

"Ми готові швидкі та серйозні економічні санкції накласти на Росію додатково, - сказала Карін Жан-П’єр. - Ви почуєте від нас більше про це найближчими днями".

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