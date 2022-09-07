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США готують план підтримки української армії в довгостроковій перспективі - CNN

7 вересня, 2022 середа
16:51
Світ Пентагон

Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією

Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію трьох чиновників Міноборони США.

За даними телеканалу, ці зусилля очолює голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, і вони спиратимуться на мільярди доларів військової допомоги, яку США надали Україні після вторгнення Росії.

Оцінка США та початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі Міллі та міністра оборони Ллойда Остіна з колегами з країн-союзників у Німеччині 8 вересня.

Аналіз і планування ґрунтуються на нещодавній військовій грі, яку США та Україна провели перед поточним контрнаступом у Херсонській області. Він включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах і вертольотах для підтримки високомобільних сухопутних сил.

Окрім нинішньої війни, яка, на думку США буде тривалою, у Пентагоні дивляться, принаймні, на наступні п’ять років після закінчення війни.

Аналіз проводиться спільно з українцями, і якщо його схвалить президент Джо Байден, він може призвести до років майбутніх продажів зброї та створення довгострокової програми військового вишколу США. Він буде представлений Києву як оцінка того, як Україна має розвивати свою армію.

Очікується, що аналіз буде "наданий протягом наступного місяця-двох", – сказав високопоставлений чиновник, підкресливши, що погляди України будуть центральними в останніх зусиллях.

Початкові зусилля можуть призвести до рекомендацій щодо зброї та підготовки, залежно від військової стратегії, яку схвалить Україна. Зрештою, це може продовжити участь США та їхніх союзників в підтримці України на роки вперед через довгострокові багаторічні контракти на озброєння.

  • 7 вересня у Пентагоні підтвердили, що ЗСУ просуваються вперед на Херсонщині. За словами бригадного генерала Пета Райдера, Росія почала свою жорстоку війну проти України, маючи неймовірну перевагу в людях і техніці. Проте, воля та стійкість українців були такими, що вони відбили атаки на Київ і зупинили російське просування на Донбасі.

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