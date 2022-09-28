Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Брюсселі.

Зазначається, що адміністрація американського президента Джозефа Байдена готує новий пакет санкцій, з метою зміцнити економічну блокаду Росії. За словами офіційних осіб США, потенційні цілі включають пов’язані з урядом російські фінансові установи, критично важливі для економіки країни.

Під нові санкції США можуть потрапити Російське агентство страхування вкладів, яке має захищати банківські рахунки росіян, і Національна система платіжних карток "Мир". США підозрюють, що Москва використовує ці установи, щоб уникнути санкцій Заходу щодо її банківської системи.



Білий дім також розглядає можливість відключення від системи SWIFT ще кількох російських банків, а також розширення кількості товарів, експорт яких до Росії заборонений, та запровадження санкцій проти кількох російських компаній.

Остаточне рішення про те, які організації та товари потраплять під санкції США, ще не прийнято, оскільки Міністерство фінансів та інші агентства, залучені до цього процесу, все ще готують свої пропозиції.

28 вересня Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії. Він міститиме нові заборони на імпорт російської продукції, обмеження цін на нафту та заборону громадянам ЄС входити в керівні органи російських державних компаній. Крім того, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель розповів, що Євросоюз готує санкції проти людей, які допомагали оминати європейські обмеження проти Росії. Це можуть бути не лише громадяни РФ.

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