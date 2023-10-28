США і Китай збільшують кількість авіарейсів між країнами, які скасовували через Covid-19

Про це повідомляє Bloomberg.

Починаючи з 9 листопада кількість рейсів між США та Китаєм зросте до 70 на тиждень, заявили американські чиновники, оскільки американська й китайська економіки поступово знімають обмеження на послуги, введені під час пандемії.

Міністерство транспорту США заявило, що прагне до "постійного та продуктивного діалогу" зі своїми колегами в Китаї в Управлінні цивільної авіації Китаю "для сприяння поступовому, більш широкому відкриттю ринку авіапослуг США та Китаю".

"Департамент має намір розробити дорожню карту, яка забезпечить поетапне та передбачуване повернення до дозволів на пропускну здатність", - йдеться в заяві Мінтранспорту США.

Рішення про збільшення кількості рейсів сторони прийняли через кілька годин після того, як міністр закордонних справ Китаю Ван І завершив дводенні переговори у Вашингтоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном, а також зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Керівник United Airlines Holdings Inc. повідомив, що авіакомпанія виступає за поступове відновлення рейсів США - Китай.