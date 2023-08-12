Про це повідомляє Reuters.

Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня – до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що прямі авіарейси мають важливе значення "для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями".

"Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між країнами", - заявили у посольстві.