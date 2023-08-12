З 1 вересня США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів між країнами
З 1 вересня США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів між країнами – до 24 на тиждень
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня – до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.
Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що прямі авіарейси мають важливе значення "для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями".
"Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між країнами", - заявили у посольстві.
- Нагадаємо, 19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Обговорили співпрацю та сприяння глобальному миру. Джо Байден вважає, що відносини між Сполученими Штатами та КНР перебувають на "правильному шляху", а поїздка держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна призвела до прогресу.
- У кінці червня повідомлялося, що США та Китай мають намір суттєво збільшити кількість комерційних авіарейсів, щоб задовольнити запити споживачів після пандемії.
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