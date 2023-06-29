Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк, повідомляє Reuters.

"Партнери домовилися подумати про поетапне збільшення кількості комерційних авіарейсів між Сполученими Штатами та Китаєм", - зазначив Крітенбрінк.

За його словами, до спалаху пандемії коронавірусу між США та Китаєм було близько 350 авіарейсів щотижня, тоді як зараз виконується лише 24 на тиждень.

"Думаю, ми можемо покращити", - зазначив він.

Він також заявив, що сторони досягли згоди про збільшення кількості авіаперельотів під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цього місяця в рамках ширшої домовленості стабілізувати американсько-китайські відносини.

Також Крітенбрінк привернув увагу до значного дисбалансу у кількості китайських студентів у США та американських студентів у Китаї. За його словами, зараз у США навчається близько 300 тисяч китайських студентів, тоді як в університетах Китаю здобувають освіту лише 350 американських студентів.