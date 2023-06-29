Авіакомпанії США та Китаю збільшуватимуть пасажиропотік, який скоротився під час пандемії
США та Китай мають намір суттєво збільшити кількість комерційних авіарейсів, щоб задовольнити запити споживачів після пандемії
Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк, повідомляє Reuters.
"Партнери домовилися подумати про поетапне збільшення кількості комерційних авіарейсів між Сполученими Штатами та Китаєм", - зазначив Крітенбрінк.
За його словами, до спалаху пандемії коронавірусу між США та Китаєм було близько 350 авіарейсів щотижня, тоді як зараз виконується лише 24 на тиждень.
"Думаю, ми можемо покращити", - зазначив він.
Він також заявив, що сторони досягли згоди про збільшення кількості авіаперельотів під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цього місяця в рамках ширшої домовленості стабілізувати американсько-китайські відносини.
Також Крітенбрінк привернув увагу до значного дисбалансу у кількості китайських студентів у США та американських студентів у Китаї. За його словами, зараз у США навчається близько 300 тисяч китайських студентів, тоді як в університетах Китаю здобувають освіту лише 350 американських студентів.
- Нагадаємо, 19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Обговорили співпрацю та сприяння глобальному миру. Джо Байден вважає, що відносини між Сполученими Штатами та КНР перебувають на "правильному шляху", а поїздка держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна призвела до прогресу.
- Коментуючи реакцію голови Китаю на збиття американцями китайської розвідувальної кулі, Байден заявив, що Сі Цзіньпін не знав, що куля була над територією США і "це велике збентеження для диктаторів, коли вони не знають, що відбувається". У МЗС КНР назвали слова Байдена "надзвичайно абсурдними" та "безвідповідальними". Згодом президент США відмовився забрати свої слова назад і тим більше вибачатись.
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