США і Туреччина обговорюють можливість відправку в Україну С-400 в обмін на зняття санкцій, - ЗМІ
Офіційний представник Пентагону заявив, що США ведуть переговори з Туреччиною про відправку Україні зенітних ракетних систем С-400
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.
"Ми ведемо постійні переговори з Анкарою про відмову від системи С-400 і відправку її Києву в обмін на повернення Туреччини в програму F-35 і зняття з неї санкцій", - заявив представник Пентагону.
Відзначимо, що Росія і Туреччина уклали контракт на поставку ЗРС С-400 в 2017 році.
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