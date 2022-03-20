США і Туреччина обговорюють можливість відправку в Україну С-400 в обмін на зняття санкцій, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

"Ми ведемо постійні переговори з Анкарою про відмову від системи С-400 і відправку її Києву в обмін на повернення Туреччини в програму F-35 і зняття з неї санкцій", - заявив представник Пентагону.

Відзначимо, що Росія і Туреччина уклали контракт на поставку ЗРС С-400 в 2017 році.

Нагадаємо, Словаччина попередньо дала згоду передати Україні одну систему С-300 за умови отримання від НАТО заміни для захисту повітряного простору.

Німеччина і Нідерланди заявили, що пошлють системи Patriot до Словаччини.