США і Туреччина переправляють бойовиків "Ісламської держави" в Україну, а Британія краде активи росіян: нові фейки від РФ
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував на 4 липня
Про це ЦПД написав у телеграм.
Зазначається, що станом на ранок 4 липня росіяни запустили три великих обмани:
Дезінформацію. Посол Сирії в РФ Хаддад сказав, що "Захід на чолі зі США, разом із Туреччиною переправляє в Україну бойовиків забороненої в Росії міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" для участі у бойових діях проти РФ".
Маніпуляцію. Голова МЗС Великої Британії Трасс наголосила, що країна розглядає конфіскацію заморожених російських активів для їх передачі Україні. Однак російські ЗМІ по-своєму інтерпретували це повідомлення та заявили: "Велика Британія знову заговорила про крадіжку активів росіян".
Та ще одну маніпуляцію. Губернатор Калінінградської області Аліханов заявив: "якщо РФ застосує антисанкції щодо вантажів, що йдуть у бік країн Балтії і з них, то транспортний комплекс цих країн буде знищений". Однак посадовець зауважив, що має надію на відновлення сухопутного транспортного сполучення.
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