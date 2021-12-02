США, Канада, Британія та ЄС звернулися до Білорусі із вимогою зупинити нелегальну міграцію та звільнити майже 900 політв'язнів

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного департаменту США.

"Ми закликаємо режим беззастережно та без зволікань звільнити майже 900 політичних в'язнів, припинити свою кампанію репресій, виконати рекомендації незалежної експертної місії Московського механізму ОБСЄ та вжити суттєвих кроків для розв'язання питань, порушених у рамках Віденського механізму ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

У заяві наголосили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повинен негайно почати діалог із представниками демократичної опозиції та громадянським суспільством. Це має пройти під міжнародним спостереженням і привести країну до чесних президентських виборів.

Крім того, Лукашенка закликали зупинити нелегальну міграцію через кордони європейських країн.

"Ми знову вимагаємо від режиму Лукашенка негайно та повністю припинити організацію нелегальної міграції через кордони з ЄС. Ті, хто в Білорусі чи в третіх країнах, сприяють незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС, повинні знати, що це коштуватиме значних втрат", - наголосили у заяві.

У зверненні США, Канада, Британія та ЄС зазначили, що підтримують демократичні прагнення людей в Білорусі та засуджують режим за спроби придушити ЗМІ та громадянське суспільство за висловлювання правди про країну.

2 грудня Євросоюз оприлюднив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіакомпанії, організації, підприємства та 17 фізосіб.

Пізніше стало відомо, що Міністерство фінансів США затвердило санкції проти 20 громадян і 12 компаній Білорусі за порушення прав людини та провокацію міграційної кризи.

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