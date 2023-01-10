США, Канада та Мексика засудили антидемократичні протести в Бразилії

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Канада, Мексика і Сполучені Штати засуджують атаки 8 січня проти бразильської демократії та мирної передачі влади. Ми підтримуємо Бразилію, яка захищає свої демократичні інститути", - ідеться в повідомленні.

У заяві наголосили, що уряди країн підтримують вільне волевиявлення бразильського народу. Також зазначили, що чекають на співпрацю з президентом Лулою, щоб і надалі працювати "над досягненням наших країн, Західної півкулі та за її межами".

Своєю чергою видання Deutsche Welle пише, що в понеділок, 9 січня, в Бразилії затримали близько 1200 учасників протестів у столиці країни.

За інформацією бразильського медіахолдингу "Глобу", протестувальники завдали "непоправні збитки" будівлям, до яких увірвалися під час заворушень. Так вони знищили годинник кінця XVIII століття, подарований королю Жуану VI. Також під час протестів було викрадено рідкісну копію оригіналу конституції Бразилії та пошкоджено полотно "Мулатки" Альберту ді Кавальканті, чиє відновлення триватиме щонайменше 90 днів.

Також видання пише, що губернатор столичного округу Бразиліа Ібанейс Роша звільнив очільника службу безпеки Андерсона Торреса. Раніше він був міністром юстиції в уряді Болсонару, якого нещодавно госпіталізували.

8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в конгрес, Верховний суд і палац уряду Планальто. Протестувальники розбили вікна, а інші дійшли до зали сенату, де заскочили на сидіння та використовували лавки як гірки. Поліція своєю чергою застосувала сльозогінний газ. А президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації.

Через кілька годин після прориву протестувальників правоохоронці звільнили в Бразилії будівлі конгресу, президентського палацу і Верховного суду.

У Сполучених Штатах заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії. Президент Джо Байден уважно стежить за ситуацією.

9 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив підтримку уряду Бразилії та зазначив, що Україна засуджує антидемократичні дії.