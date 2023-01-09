"Україна засуджує антидемократичні дії": Кулеба висловив підтримку уряду Бразилії

Про це він написав у себе в twitter.

Україна засуджує антидемократичні дії у Бразилії. Демократичні інститути мають бути непорушними. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку демократично обраному уряду.

8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в конгрес, Верховний суд і палац уряду Планальто. Протестувальники розбили вікна, а інші дійшли до зали сенату, де заскочили на сидіння та використовували лавки як гірки. Поліція своєю чергою застосувала сльозогінний газ. А президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації.

Через кілька годин після прориву протестувальників правоохоронці звільнили в Бразилії будівлі конгресу, президентського палацу і Верховного суду.

9 січня стало відомо, що протести у Бразилії викликані поляризацією суспільства до крайньо лівих та крайньо правих рухів, ситуація має нормалізуватися

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