В Бразилії поліція затримала понад 400 учасників заворушення
Через кілька годин після прориву протестувальників правоохоронці звільнили в Бразилії будівлі конгресу, президентського палацу і Верховного суду. Наразі заарештували вже понад 400 людей
Про це у twitter написав губернатор Федерального округу Ібанейса Роша, а також CNN.
"Заарештовано понад 400 осіб, які заплатять за свої злочини. Ми продовжуємо працювати над встановленням всіх інших осіб, які брали участь у цих терористичних актах, що відбулися сьогодні вдень у Федеральному окрузі", - зауважив Роша.
Він додав, що триває робота над відновленням порядку.
У розмові з журналістами міністр юстиції Бразилії Флавіо Діно назвав події "переворотом" і заявив, що уряд посилить безпеку в столиці.
"В мережі все ще є люди, які говорять, що збираються продовжувати терористичні акти. (Але) вони не зможуть знищити бразильську демократію", - сказав Діно.
- 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в конгрес, Верховний суд і палац уряду Планальто. Протестувальники розбили вікна, а інші дійшли до зали сенату, де заскочили на сидіння та використовували лавки як гірки. Поліція своєю чергою застосувала сльозогінний газ. А президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації.
- У Сполучених Штатах заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії. Президент Джо Байден уважно стежить за ситуацією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе