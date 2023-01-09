Про це у twitter написав губернатор Федерального округу Ібанейса Роша, а також CNN.

"Заарештовано понад 400 осіб, які заплатять за свої злочини. Ми продовжуємо працювати над встановленням всіх інших осіб, які брали участь у цих терористичних актах, що відбулися сьогодні вдень у Федеральному окрузі", - зауважив Роша.

Він додав, що триває робота над відновленням порядку.

У розмові з журналістами міністр юстиції Бразилії Флавіо Діно назвав події "переворотом" і заявив, що уряд посилить безпеку в столиці.

"В мережі все ще є люди, які говорять, що збираються продовжувати терористичні акти. (Але) вони не зможуть знищити бразильську демократію", - сказав Діно.

8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в конгрес, Верховний суд і палац уряду Планальто. Протестувальники розбили вікна, а інші дійшли до зали сенату, де заскочили на сидіння та використовували лавки як гірки. Поліція своєю чергою застосувала сльозогінний газ. А президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації.

У Сполучених Штатах заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії. Президент Джо Байден уважно стежить за ситуацією.

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