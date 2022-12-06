Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Будь-яке високоточне озброєння Заходу - це просто комп'ютер з озброєнням. Коли прибудуть ATACMS, там буде до них просто флешка, яка вставляється у комп'ютер HIMARS і відповідні дані завантажуються", - зазначив він.

На думку експерта, мова йде про те, що скоріше за все, під час передачі з програмного забезпечення було виокремлено певний плагін чи модуль, який відповідає за запуск самого ATACMS.

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"США цілком могли страхуватися, бо HIMARS передавались в той період, коли стратегічна ініціатива знаходилась в руках РФ. Цілком логічно, що для підстрахування деякі програмні елементи були вилучені із забезпечення. Як тільки політичне рішення стосовно передачі ATACMS буде прийнято, приїде флешка, люди її вставлять у HIMARS чи М270 і все буде працювати", - підсумував Катков.