США можуть обмежити використання вакцини Johnson & Johnson через побічні ефекти

Про це повідомляє The Washington Post.



У четвер, 16 грудня, Центр контролю та профілактики захворювань збирається зважити можливі обмеження на використання вакцини Johnson & Johnson через проблему утворення тромбів у крові, переважно у жінок молодого та середнього віку.



У квітні 2021 року, на момент, коли дозу Johnson & Johnson отримало близько 7 млн жителів США, використання вакцини призупинили на десять днів для вивчення здоров'я шести жінок, які зіткнулися із цим рідкісним побічним ефектом. Одна з них померла. Проте було ухвалено рішення про продовження використання вакцини, оскільки її переваги перевищували ризики.



З того часу кількість виявлених випадків утворення тромбів після введення вакцини зросла. За інформацією федерального чиновника, через цю проблему загинуло дев'ятеро щеплених.



Очікується, що після перегляду даних консультативна група вирішить, чи варто оновлювати рекомендації щодо використання вакцини.

Раніше повідомлялося, що знайдено ще один побічний ефект вакцини Johnson & Johnson: рідкісний тип запалення хребта.

Американське дослідження показало, що стандартні дози схвалених в США вакцин (Moderna, Johnson & Johnson та Pfizer/BioNTech) можуть бути неефективними від штаму "Омікрон" без введення додаткових доз.