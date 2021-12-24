США можуть почати надавати Україні оперативні дані розвідки для протистояння Росії, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.



"Пентагон працює над планом надання Україні розвідувальних даних на полі бою, які могли б допомогти країні швидше реагувати на можливе вторгнення Росії", - пише видання.



Уряд США вважає, що на тлі скупчення російських військ біля українського кордону обмін розвідувальними даними необхідний для України.



Видання припускає, що така допомога, якщо її схвалить президент Байден, викличе гнів Росії, яка оцінює будь-яку американську військову допомогу Україні як провокаційну.



Наразі керівництво США розглядає можливість надання Україні експертів з кібервійни та військової техніки, яка колись була виділена для військових в Афганістані. Однак надання даних розвідки стане найбільш значущою частиною допомоги США.



Інформація американської розвідки включатиме зображення пересування російських військ у режимі реального часу. Якщо ці дані будуть надані вчасно, вони можуть допомогти українським військовим запобігти атаці.



Зазначається, що спецслужби США уже надають Києву доступ до більшої кількості матеріалів, ніж це було до нарощування російської армії.



21 грудня помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки. Також вона повідомила, що США готують нові санкції проти РФ.