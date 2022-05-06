США можуть зняти антимонопольний імунітет з картельної змови країн ОПЕК, - юристка Загребельська

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".



Юристка зауважила, що антимонопольний комітет на паливний ринок потрібно запускати у будь-якому випадку.



"До прикладу, вчора у США судовий комітет сенату проголосував закон, який знімає антимонопольний імунітет з картелю ОПЕК. Насправді, це відбуваються історичні речі на світовому ринку антитрастових інструментів. Подивимося, чи проголосує за цей закон сам конгрес. І в Україні ми також повинні підтягувати антимонопольний комітет, що б він працював, але поки ми не бачимо активності від АМКУ".



Агія Загребельська розповіла, що вже понад 20 років у США намагалися приймати цей законопроєкт і було безліч його редакцій, навіть, у свій час президенти США його ветували після прийняття конгресом.



Ексдержуповноважена Антимонопольного комітету пояснила: "До картелю ОПЕК входять найбільші видобувні країни світу, серед них Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Іран, Катар та низка інших країн. Росія є країною, яка співпрацює з цим картелем ОПЕК. Саудівська Аравія - лідер картелю вже багато років. Ці країни збираються між собою на регулярній основі та домовляються, скільки нафти вони будуть продавати на ринок і, фактично, так впливають на ціну нафти. По своїй суті, це картельна змова, яка б мала каратися. Якби це були не країни, а приватні компанії, то вони б вже опинилися за ґратами й сплатили б значні суми збитків. Але завдяки тому, що домовлялися країни, то це звільнялося від антимонопольного переслідування".



Загребельська зазначила, що зараз США хоче зняти цей антимонопольний імунітет і якщо вони це зроблять, то країнам ОПЕК доведеться припинити домовлятися або проти них почнуться розслідування, які будуть загрожувати фінансовими наслідками.

Також юристка додала: "Лобісти цього закону підкреслюють, що на сьогодні це найефективніший інструмент щодо зниження ціни на нафту та, відповідно, і на пальне".