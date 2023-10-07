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США нададуть Ізраїлю все необхідне для самозахисту від тероризму, - Остін

7 жовтня, 2023 субота
18:04
Світ Ізраель Палестина

Пентагон назвав дії Палестини в Ізраїлі насильством і тероризмом, а також заявив, що надасть Ізраїлю все необхідне для забезпечення самооборони

Про це повідомляє сайт Пентагону.

Голова Міноборони США Ллойд Остін заявив, що "відданість США праву Ізраїлю на самооборону залишається непохитною".

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"Я уважно стежу за розвитком подій в Ізраїлі. Наша відданість праву Ізраїлю на самооборону залишається непохитною, і я висловлюю свої співчуття сім’ям тих, хто загинув у цьому жахливому нападі на цивільне населення. Найближчими днями Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для самооборони та захисту цивільних осіб від невибіркового насильства та тероризму", - наголосив у своїй заяві Остін.

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Ізраїль
Палестина
Пентагон
США
Ллойд Остін
Військові новини
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