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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Світ США нададуть Молдові $50 мільйонів для допомоги біженцям з України

США нададуть Молдові $50 мільйонів для допомоги біженцям з України

3 квітня, 2022 неділя
19:52
Світ

США дадуть Молдові $50 мільйонів, щоб допомогти впоратися з наслідками війни Росії проти України

Про це заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Молдови 3 квітня, повідомляє Reuters.

За її словами, фінансування підтримає програми, навчання та обладнання для контролю кордонів. Кошти підуть на зусилля по боротьбі з торгівлею людьми, допоможе покращити підзвітність і прозорість у секторі правосуддя, а також боротися з корупцією та кіберзлочинністю.

Минулого місяця США вже оголосили виділення Молдові $30 мільйонів, щоб допомогти країні впоратися з біженцями протягом наступних шести місяців.

Згідно з даними ООН, близько 400 тисяч біженців вже втекли з України через Молдову, із них приблизно чверть залишилася в країні.

  • Нагадаємо, Молдова з першого дня широкомасштабного наступу Росії почала приймати біженців з України.


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Молдова
війна з Росією
біженці з України
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