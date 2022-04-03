США нададуть Молдові $50 мільйонів для допомоги біженцям з України

Про це заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Молдови 3 квітня, повідомляє Reuters.



За її словами, фінансування підтримає програми, навчання та обладнання для контролю кордонів. Кошти підуть на зусилля по боротьбі з торгівлею людьми, допоможе покращити підзвітність і прозорість у секторі правосуддя, а також боротися з корупцією та кіберзлочинністю.



Минулого місяця США вже оголосили виділення Молдові $30 мільйонів, щоб допомогти країні впоратися з біженцями протягом наступних шести місяців.



Згідно з даними ООН, близько 400 тисяч біженців вже втекли з України через Молдову, із них приблизно чверть залишилася в країні.

Нагадаємо, Молдова з першого дня широкомасштабного наступу Росії почала приймати біженців з України.

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