США нададуть Україні датчики радіації для реєстрації ядерних вибухів, - NYT
Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США передасть Україні радіаційні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби й підтвердити, хто здійснив атаку
Про це мовиться в матеріалі The New York Times.
Сполучені Штати розгорнуть в Україні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або "брудної бомби" й можуть підтвердити, хто здійснив атаку.
Зазначається, що частково це рішення ухвалили, аби у випадку використання Росією ядерної зброї в Україні можна було б визначити її слід і довести вину Москви.
У заяві, надісланій The New York Times у відповідь на запитання журналіста, Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США заявило, що мережа датчиків розгортається "по всьому регіону" і матиме можливість "схарактеризувати розмір, місце і наслідки будь-якого ядерного вибуху". Крім того, воно заявило, що розгорнуті датчики позбавлять Росію "будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без ідентифікації".
- Нагадаємо, наприкінці жовтня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США). Він стверджував, що Україна готувала удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. Також про українську "ядерну бомбу" телефоном колегам повідомляв голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.
- Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.
- Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.
- На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.
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