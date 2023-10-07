США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на "зекономлені" кошти, – Reuters
Наступного тижня адміністрація США може оголосити про пакет військової допомоги Україні використовуючи кошти, які з’явилися в Пентагону завдяки багатомільярдній бухгалтерській помилці - завищення вартості раніше поставленої зброї
Про це повідомляє Reuters.
Пентагон має у своєму розпорядженні близько $5,4 млрд, виявлених у червні, коли з’ясувалося, що вартість озброєнь, наданих Україні, завищена на $6,2 млрд через помилку в бухгалтерському обліку. Частину з цих коштів уже використано.
Новий пакет, який ще формується, може бути оголошений у середу в Брюсселі на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Очікується, що його вартість становитиме близько $200 млн.
Як зауважує Reuters, якщо Конгрес не затвердить бюджет на поповнення боєприпасів і зброї, а Пентагон не зможе перепрограмувати кошти для продовження корпоративних контрактів, то США, Україна і виробники озброєнь будуть змушені вдаватися до інших заходів для поповнення запасів.
Зазначається, що перепрограмування – інструмент для переміщення коштів з рахунків міністерства оборони для задоволення нагальних потреб – може бути використано для закупівлі зброї у таких підприємств, як Lockheed Martin, що виробляє реактивні системи залпового вогню, і General Dynamics *випускає артилерійські снаряди калібру 155 мм). Обидві компанії грають важливу роль для забезпечення зброєю України.
- 1 жовтня про підготовку нового пакету допомоги США для України заявляв радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
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