США нададуть Україні ракетні системи залпового вогню GMLRS, які вражають цілі за 64 км

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

За словами американських чиновників, адміністрація Байдена планує надати Україні ракетну систему з керуванням, здатну вражати цілі на відстані понад 40 миль (64 км, - ред.), деталізувавши наміри, про які повідомлялося минулого тижня, - пише газета.

Київ попросив озброєння більшої дальності для удару по російських цілях, оскільки він намагається захищатися від російських атак на Сході України.

Реактивна система залпового вогню, яку планують надіслати США, має приблизно вдвічі більшу дальність дії гаубиць M777, яку США надали Україні.

Минулого тижня американські чиновники заявили, що Білий дім наближається до прийняття рішення про те, які ракети надати Києву, але не визначили конкретну зброю, яка буде надіслана.

Офіційні особи заявили, що метою постачання реактивних систем залпового вогню (GMLRS) є посилення вогневої потужності України проти російських військ, які вдерлися на Донбас, однак не даючи можливості ЗСУ завдавати ударів по території Росії.

Ракети, які планують надіслати Україні, мають набагато меншу дальність дії, ніж тактико-ракетна система армії, яка може подолати понад 185 миль, і яку адміністрація не включає у свій наступний пакет озброєнь для України.

Наразі не відомо, скільки ракет GMLRS нададуть Україні. Джерело газети вважає, що вони можуть прибути в Україну за кілька тижнів. Щоб навчитися ними користуватися, знадобиться щонайменше 10 днів.

Ракети будуть оснащені колісною пусковою установкою під назвою High Mobility Artillery Rocket System.

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