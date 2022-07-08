США надали ДСНС 200 бензорізів вартістю у $244 тисячі

Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що агентство США з міжнародного розвитку USAID Ukraine безкоштовно надало підрозділам ДСНС 200 бензорізів для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальна вартість інструментарію складає $244 тисячі.

Як повідомляє ДСНС, допомога надійшла в рамках реалізації проєкту "Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування" (ГОВЕРЛА), який впроваджується USAID.

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