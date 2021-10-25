США надали Україні холодове обладнання для зберігання COVID-вакцин на $2,8 млн

Про це повідомила пресслужба ЮНІСЕФ.



Згідно з повідомленням, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) у партнерстві з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки США на національному рівні розпочинає оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин.



"Для задоволення нагальних потреб $2,8 млн, наданих USAID, будуть спрямовані ЮНІСЕФ на закупівлю прекваліфікованого ВООЗ обладнання пасивного охолодження для безпечного та ефективного транспортування та тимчасового зберігання вакцин на базі закладів первинної медичної допомоги і при їх використанні мобільними бригадами", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що обладнання отримають 3 100 пунктів щеплень, 1 034 із яких працюють на базі закладів первинної медичної допомоги, та 800 мобільних бригад. Обладнання включає 5 643 термоконтейнери, 8 100 термосумок, 197 730 холодоелементів, а також 27 486 пристроїв температурного моніторингу.



У пресслужбі додали, що у подальшому це обладнання можна також буде використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених національним Календарем профілактичних щеплень.

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