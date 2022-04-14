США надіслали Україні третину своїх "джавелінів", - CNN

Про це повідомляє CNN.

Згідно з доповіддю Марка Канціана, старшого радника Міжнародної програми безпеки в CSIS, поповнення запасів США новою зброєю триватиме роками.

"Сполучені Штати мають запаси для різноманітних можливих глобальних конфліктів, які можуть виникнути проти Північної Кореї, Ірану чи самої Росії. У якийсь момент ці запаси стануть настільки низькими, що військові планувальники зададуться питанням, чи можна здійснити військові плани. Сполучені Штати, ймовірно, наближаються до цього моменту", — відзначив він.

За оцінками Марка Канціана у запасах може залишитися від 20 000 до 25 000 джавелінів, а 7 000 систем, надісланих в Україну, "представляють приблизно одну третину загального запасу США".

"На заміну поставлених на даний момент ракет знадобиться близько трьох-чотирьох років", — сказав Канціан.

Довідково. FGM-148 "Джавелін" (англ. FGM-148 Javelin — "дротик") — переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі. Оператор також може вибрати один з двох режимів атаки ракети: атака згори, для ураження бронетехніки у менш захищений верх, або атака по прямій. "Джавелін" призначений для враження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Відзначимо, що найближчим часом США передадуть Україні додаткових 500 Javelin, а також 300 Switchblade, 11 вертольотів Мі-17 та 200 БТР

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