США наклали санкції на громадянку РФ Жданову, яка сприяла відмиванню коштів російських олігархів та кіберзлочинців

Про це повідомляє міністерство фінансів США.

У п'ятницю, 3 жовтня, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклало санкції на громадянку Росії Катерину Жданову за її роль у відмиванні та переміщенні коштів за допомогою віртуальної валюти в інтересах російської еліти.

"Через таких ключових посередників, як Жданова, російські еліти, групи вимагачів та інші незаконні суб'єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції, зокрема через зловживання віртуальною валютою", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Зазначається, що березні 2022 року Катерина Жданова допомогла російському клієнту приховати джерело своїх статків, щоб перевести понад 2,3 мільйона доларів США до Західної Європи через шахрайськи відкритий інвестиційний рахунок та купівлю нерухомості.

Жданова використовує віртуальну валюту для полегшення великих транскордонних транзакцій. Для цього вона залучає організації, які не підпадають під контроль у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, такі як російська криптовалютна біржа Garantex Europe OU, визначена OFAC як підсанкційна.

Також вона використовує традиційний бізнес для збереження доступу до міжнародної фінансової системи, в тому числі через компанію з виробництва елітних годинників, яка має офіси по всьому світу.

Зловмисниця здійснює віртуальні валютні перекази від імені олігархів, які переїхали за кордон. Наприклад, один російський олігарх звернувся до Жданової з проханням перевести від його імені понад 100 мільйонів доларів до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Жданова також надавала послуги особам, пов'язаним з російською групою вимагачів "Рюк", яка здійснила серію нападів на тисячі жертв по всьому світу, в тому числі в США, в різних секторах економіки.

Наслідком цих санкцій буде блокування всього майна і активів Жданової, що знаходяться на території США або під контролем американських осіб. Також будь-які організації, які контролюються Ждановою, будуть блоковані. Усі транзакції, пов'язані з її майном або активами, будуть заборонені, крім випадків, коли це дозволено загальною або спеціальною ліцензією виданою OFAC.