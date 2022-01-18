США наразі не планують розміщувати додаткові військові сили в Україні, - представник Пентагону Кірбі

Про це Кірбі заявив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Наразі немає планів розміщувати додаткових військових у рамках ротації в Україні", - сказав він.



Кірбі наголосив, що при цьому США продовжать шукати способи допомоги Україні.



"Ми продовжимо шукати способи допомогти Україні захищати себе, що передбачає додаткову допомогу у сфері безпеки, але знову-таки, сьогодні нічого оголосити", - додав представник Пентагону.



Кірбі нагадав, що зараз службовці Національної гвардії штату Флорида в рамках ротації займаються тренуванням і консультаціями місцевих сил в Україні. США сподіваються, що ця місія буде продовжуватись, однак змінювати її характер теж не планують.



Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомляє, що Сполучені Штати Америки планують фінансові санкції проти ватажків проросійських сил на Донбасі.