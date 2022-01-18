США наразі не планують розміщувати додаткові військові сили в Україні, - представник Пентагону Кірбі
Речник міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що у США поки немає планів щодо додаткового направлення в Україну американських військових
Про це Кірбі заявив на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Наразі немає планів розміщувати додаткових військових у рамках ротації в Україні", - сказав він.
Кірбі наголосив, що при цьому США продовжать шукати способи допомоги Україні.
"Ми продовжимо шукати способи допомогти Україні захищати себе, що передбачає додаткову допомогу у сфері безпеки, але знову-таки, сьогодні нічого оголосити", - додав представник Пентагону.
Кірбі нагадав, що зараз службовці Національної гвардії штату Флорида в рамках ротації займаються тренуванням і консультаціями місцевих сил в Україні. США сподіваються, що ця місія буде продовжуватись, однак змінювати її характер теж не планують.
- Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомляє, що Сполучені Штати Америки планують фінансові санкції проти ватажків проросійських сил на Донбасі.
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