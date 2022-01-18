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США наразі не планують розміщувати додаткові військові сили в Україні, - представник Пентагону Кірбі

18 січня, 2022 вiвторок
23:01
Суспільство Джон Кірбі

Речник міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що у США поки немає планів щодо додаткового направлення в Україну американських військових

Про це Кірбі заявив на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Наразі немає планів розміщувати додаткових військових у рамках ротації в Україні", - сказав він.

Кірбі наголосив, що при цьому США продовжать шукати способи допомоги Україні.

"Ми продовжимо шукати способи допомогти Україні захищати себе, що передбачає додаткову допомогу у сфері безпеки, але знову-таки, сьогодні нічого оголосити", - додав представник Пентагону.

Кірбі нагадав, що зараз службовці Національної гвардії штату Флорида в рамках ротації займаються тренуванням і консультаціями місцевих сил в Україні. США сподіваються, що ця місія буде продовжуватись, однак змінювати її характер теж не планують.
 

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військова допомога США Україні
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