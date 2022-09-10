США назвали дату набуття чинності стелі цін на російську нафту

Про це йдеться в публікації Мінфіну США.

Відомо, що заборона на перевезення морем російської нафти вартістю вище певної стелі набуде чинності 5 грудня 2022 року. Щодо нафтопродуктів відповідне обмеження запрацює з 5 лютого 2023 року.

У інструкції Мінфіну говориться, що ті, хто купує російську нафту за цінами вище встановленої межі і свідомо надає неправдиві документи, можуть піддатися розслідуванню у зв'язку з порушенням санкцій.

Як зазначає агентство Reuters, план обмеження цін, узгоджений країнами G7, закликає країни-учасниці відмовляти в страхуванні, фінансуванні, посередництві, навігації та інших послугах нафтовим вантажам за ціною вище ще не встановленої межі цін на нафту і нафтопродукти.

У Мінфіні заявили, що країни, що беруть участь в ціновій стелі, будуть працювати разом, щоб встановити граничні рівні для російської сирої нафти й великотоннажних і малотоннажних вантажів нафтопродуктів.

Помічник міністра фінансів з економічної політики Бен Харріс заявив у п'ятницю, що пройде ще кілька тижнів, перш ніж план обмеження цін буде повністю розроблений, включаючи визначення рівня обмеження.

Харріс попросив скептиків про обмеження "чекати всієї інформації й, можливо, утриматися від вогню, перш ніж прийти до висновку, що це буде занадто складно реалізувати".

Західні санкції, введені проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, призвели до різкого падіння російського імпорту, що сильно вдарило по її внутрішньому виробництву, а іноземні компанії масово покинули країну.

Водночас російська нафтова промисловість виграла від підвищення цін на нафту на 60%, що більш ніж компенсувало зниження обсягів експорту.

У серпні в ефірі Еспресо державна уповноважена Антимонопольного комітету України 2015-2019 рр. Агія Загребельська заявила, що Росія не зможе компенсувати витрати на війну торгуючи нафтою.

9 серпня російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

7 вересня "Схеми" повідомили, що російські танкери розвантажують нафту в морі, оминаючи закриті для них порти. Російські танкери, залучені у схемах, належать компанії Volga Shipping бізнесмена Володимира Лісіна. Він очолив рейтинг найбагатших людей Росії за версією російського Forbes у 2022 році.

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