"Схеми": Російські танкери розвантажують нафту в морі, оминаючи закриті для них порти
Журналісти проаналізували маршрути російських наливних суден у Чорному морі та виявили, зокрема, дві налагоджені схеми
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Журналісти проєкту "Схеми" проаналізували маршрути російських наливних суден у Чорному морі за допомогою систем моніторингу суден Marine Traffic та Equasis і виявили дві налагоджені схеми.
Перша полягає в тому, що наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу Румунії, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу.
"Ось, наприклад, як російська нафта потрапляє у Грецію. 27 липня російський танкер Mekhanik Antonov біля порту Констанца перекачав свій вантаж на танкер із мальтійським прапором Georgia (власниця судна – грецька компанія). 28 та 29 липня Georgia доотримав вантаж із російського судна VF Tanker 8. VF Tanker 8 порожнім повернувся в Росію, а завантажений Georgia 10 серпня розвантажився у тому ж грецькому порту Agioi Theodoroi", – йдеться в розслідуванні.
У другій схемі залучений танкер-накопичувач з великою місткістю New Legend під прапором Ліберії. Він п’ятий місяць непорушно стоїть у морі біля Констанци (Румунія). Російські танкери регулярно наповнюють його з червня цього року. А New Legend своєю чергою перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно. І вже це судно або заходить в європейський порт і розвантажується, або продовжує "естафету", і в порт країни ЄС заходить аж четверте судно у цьому ланцюжку.
Наприклад, 2 липня New Legend, який наповнюють російські танкери, дозавантажив мальтійське судно San Sebastian. San Sebastian перелив вантаж на грецький танкер Minerva Vaso. А Minerva Vaso 15 липня вивантажився у країні ЄС – Греції, в порту Agioi Theodoroi.
Російські танкери, залучені у схемах, належать компанії Volga Shipping бізнесмена Володимира Лісіна. Він очолив рейтинг найбагатших людей Росії за версією російського Forbes у 2022 році.
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