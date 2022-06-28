Таку думку він висловив в етері телеканалу “Еспресо"

"Головне питання на сьогодні полягає в тому, якою буде Україна після війни, а не Російська Федерація. Звісно нам не все одно, якою буде Росія після війни. Нам потрібно, щоб вона була слабкою. Однак, якщо ми станемо членом НАТО, то проти Альянсу росіяни точно не розпочнуть війну. Всі бачать і спостерігають за ситуацією з Литвою. Я дуже сумніваюсь, що Росія наважиться розпочати війну проти Литви, яка є членом НАТО", - пояснив Чернєв.

Чернєв також додав, що в США є побоювання щодо розпаду Російської Федерації

"Я думаю, що в США є побоювання щодо розпаду Російської Федерації. Вони не хочуть допустити розпаду РФ. США планують ослаблювати РФ і залишити її слабкою. Оскільки мати одну людину в кремлі, яка приймає рішення щодо використання ядерної зброї простіше, ніж багато "царків" з ядерними ракетами", - додав Чернєв.