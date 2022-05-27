США не залучатимуть своїх військових для вивезення зерна з України, - Пентагон

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Речник міністерства оборони США також наголосив, що Росія перетворює продовольство та економічну допомогу іншим країнам на зброю. За словами Кірбі, Москва хоче, щоб санкції проти неї скасували до того, як вона розблокує українські морські порти, і перестане перешкоджати експорту зерна.

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Путін під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі знову висунув умови щодо розблокування постачань українського зерна.

В Офісі президента 26 травня озвучили єдиний варіант розблокування морських портів для експорту зерна.

24 травня в уряді Великої Британії спростували заяву про намір надати військові кораблі для супроводу експорту зерна з України.

23 травня в Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна.

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