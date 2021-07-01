США обіцяють Україні поставити 2 млн доз вакцини у липні, - Ляшко
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що за глобальним механізмом COVAX у липні Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna від США
Про це повідомляє "РБК-Україна".
"Ми домовилися з США - вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров’я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Дають препарат через COVAX", - сказав Ляшко.
Наразі Україна вакцинує громадян препаратами - CoviShield, Pfizer та CoronaVac.
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