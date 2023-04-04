Про це інформує Міністерство оборони США.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує про нову критично важливу безпекову допомогу для України. Це включає дозвіл на президентське скорочення безпекової допомоги з додатковими боєприпасами для наданих США HIMARS, перехоплювачів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів, які Україна використовує для самозахисту, а також протиброньових систем, стрілецької зброї, транспортних засобів важкої техніки та технічної підтримки, необхідної для зміцнення українських захисників на полі бою, вартістю до 500 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

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