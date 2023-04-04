США оголосили про новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд для України
У вівторок Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2,6 млрд доларів, який містить додаткові боєприпаси для HIMARS, ЗРК Patriot й артилерійські снаряди
Про це інформує Міністерство оборони США.
"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує про нову критично важливу безпекову допомогу для України. Це включає дозвіл на президентське скорочення безпекової допомоги з додатковими боєприпасами для наданих США HIMARS, перехоплювачів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів, які Україна використовує для самозахисту, а також протиброньових систем, стрілецької зброї, транспортних засобів важкої техніки та технічної підтримки, необхідної для зміцнення українських захисників на полі бою, вартістю до 500 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.
Новина доповнюється ...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 39.94Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе