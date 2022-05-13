Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що Морські піхотинці III-х Морських Експедиційних сил корпусу морської піхоти США готують піддони з нелетальним обладнанням, необхідним для оборони України на фронті, на авіабазі Кадена в Японії", - повідомили в Генштабі.