США передали Ізраїлю першу від початку війни з ХАМАС партію бронетехніки
Міністерство оборони Ізраїлю в четвер прозвітувало про отримання партії броньованої техніки від Сполучених Штатів, яка замінить пошкоджену в результаті бойових дій проти угруповання ХАМАС
Про це відомство повідомило в соцмережі Twitter (X).
Ізраїльське міноборони зазначило, що нещодавно прийняло вантажний літак зі США, який перевозив першу партію бронемашин, призначених для використання Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Ця партія бронетехніки є частиною більш масштабної закупівлі вартістю 400 мільйонів шекелів (70,3 мільйона євро), спрямованої на зміцнення техніки ЦАХАЛ, додали у міністерстві.
Там зазначили, що подальші поставки техніки зі США також міститимуть броньовані машини швидкої допомоги, ваговози та машинобудівне обладнання.
Допомога США Ізраїлю у пакеті з Україною та Тайванем
7 жовтня видання The Telegraph повідомило, що Байден збирається просити Конгрес про пакет допомоги Україні на $100 млрд. Також міністр армії США Крістін Вормут заявила, що для можливості ефективно допомагати Ізраїлю та Україні одночасно Пентагон потребуватиме додаткового фінансування від Конгресу США. Згодом повідомлялося, що у Білому домі обговорюють можливість об'єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю – так буде легше і швидше провести обидва рішення.
Видання WSJ зазначає, що у Конгресі США обговорюють пакет допомоги Україні, обсягом $60-100 млрд. Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні.
NBC News з посиланням на власні джерела повідомляє, що представники адміністрації Байдена у приватному порядку повідомили членам Конгресу, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.
Ізраїль запросив у США військову допомогу на $10 млрд, яка увійде в пакет разом з коштами для України та Тайваню.
18 жовтня Пентагон заявив, що збільшуватиме військову присутність на Близькому Сході, щоб запобігти розширенню конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом та буде допомагати країні на постійній основі й надалі. Також Байден заявив, що впродовж цього тижня планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.
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