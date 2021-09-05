США передали Україні ліки від коронавірусу на $20 млн
За сприяння посольства Сполучених Штатів Америки ввечері у суботу, 4 вересня 2021 року, в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief
Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються против COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає $20 млн, передає Еспресо.TV.
"Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", - розповіли в посольстві.
Вантаж у вигляді 60 тис флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України.
Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України.
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