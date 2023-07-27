Про це повідомило Центральне командування ВПС США.

Зазначається, що 421 експедиційна винищувальна ескадрилья прибула на авіабазу Хілл у штаті Юта. Ці винищувачі призначені для захисту національних інтересів Сполучених Штатів, забезпечення регіональної безпеки та підтримання свободи судноплавства у даному регіоні.

Також відомо, що винищувачі F-35 будуть доповнювати наявні A-10 і F-16, які вже діють у даному регіоні.

U.S. Air Force F-35’s deploy to the U.S. Central Command Area of Responsibility to help defend U.S. interests, promote regional security and safeguard freedom of navigation.https://t.co/V2pTvlqIKJ@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce pic.twitter.com/cKbAncsj8S — US AFCENT (@USAFCENT) July 26, 2023

"Це розгортання демонструє відданість США забезпеченню миру та безпеки в регіоні через морську підтримку та підтримку тривалої місії коаліції з перемоги над "Ісламською державою" у Сирії", - йдеться у повідомленні.