США перекинули винищувачі F-35 на Близький Схід через атаку РФ на американський дрон
Сполучені Штати перекинули F-35 на Близький Схід після атаки російського винищувача на американський дрон 23 липня 2023 року
Про це повідомило Центральне командування ВПС США.
Зазначається, що 421 експедиційна винищувальна ескадрилья прибула на авіабазу Хілл у штаті Юта. Ці винищувачі призначені для захисту національних інтересів Сполучених Штатів, забезпечення регіональної безпеки та підтримання свободи судноплавства у даному регіоні.
Також відомо, що винищувачі F-35 будуть доповнювати наявні A-10 і F-16, які вже діють у даному регіоні.
"Це розгортання демонструє відданість США забезпеченню миру та безпеки в регіоні через морську підтримку та підтримку тривалої місії коаліції з перемоги над "Ісламською державою" у Сирії", - йдеться у повідомленні.
- 23 липня над Сирією російський літак-винищувач пролітаючи на відстані кількох метрів від американського дрона запустив сигнальні ракети у його сторону.
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