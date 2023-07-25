Російський винищувач пошкодив американський безпілотник над Сирією
Над Сирією російський літак-винищувач пролітаючи на відстані кількох метрів від американського дрона запустив сигнальні ракети у його сторону
Про це інформує The Guardian.
За словами очільника Центрального командування ВПС США, генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, у неділю, 23 липня, стався інцидент, коли російські військові намагалися збити американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper.
"Одна з російських ракет влучила в американський літак MQ-9, серйозно пошкодивши його пропелер", - заявив представник ВПС США.
Повідомляється, що РФ поставила під загрозу життя чотирьох американських членів екіпажу.
"Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці", - додав Гринкевич.
Один з операторів, який дистанційно керував безпілотником, зміг утримати його в повітрі та безпечно повернути на базу.
- Також 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- 15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.
- У Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом.
- Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією.
- 6 липня стало відомо, що російські літаки виконали небезпечні маневри у Сирії та завадили дронам Сполучених Штатів Америки, що боролися з терористичною організацією ІДІЛ.
- 18 липня стало відомо, що російський Су-35 намагався перехопити американський літак МС-12 у Сирії - винищувач поставив під загрозу життя 4 членів екіпажу.
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