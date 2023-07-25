Про це інформує The Guardian.

За словами очільника Центрального командування ВПС США, генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, у неділю, 23 липня, стався інцидент, коли російські військові намагалися збити американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper.

"Одна з російських ракет влучила в американський літак MQ-9, серйозно пошкодивши його пропелер", - заявив представник ВПС США.

Повідомляється, що РФ поставила під загрозу життя чотирьох американських членів екіпажу.

"Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці", - додав Гринкевич.

Один з операторів, який дистанційно керував безпілотником, зміг утримати його в повітрі та безпечно повернути на базу.