США планують надати Україні протикорабельні ракети, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова чиновника на саміті НАТО в Брюсселі



"Ми почали консультації з союзниками щодо забезпечення України протикорабельними ракетами. Можливо, у реалізації цього можуть виникнути деякі технічні проблеми, але ми радимося з союзниками і починаємо працювати над цим", - заявив він.



За словами співрозмовника видання, президент України Володимир Зеленський приєднався до лідерів НАТО за допомогою відеозв'язку, але не повторював запитів про членство в НАТО або про створення забороненої для польотів зони.



"Загалом настрій був тверезим, рішучим і неймовірно єдиним", - прокоментував чиновник атмосферу на саміті.



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