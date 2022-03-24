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США планують надати Україні протикорабельні ракети, - Reuters

24 березня, 2022 четвер
17:16
Світ протикорабельні ракети

США та їхні союзники працюють над планом підтримки України протикорабельними ракетами

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова чиновника на саміті НАТО в Брюсселі

"Ми почали консультації з союзниками щодо забезпечення України протикорабельними ракетами. Можливо, у реалізації цього можуть виникнути деякі технічні проблеми, але ми радимося з союзниками і починаємо працювати над цим", - заявив він.

За словами співрозмовника видання, президент України Володимир Зеленський приєднався до лідерів НАТО за допомогою відеозв'язку, але не повторював запитів про членство в НАТО або про створення забороненої для польотів зони.

"Загалом настрій був тверезим, рішучим і неймовірно єдиним", - прокоментував чиновник атмосферу на саміті.

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війна з Росією
НАТО
США
протиракетна оборона
зброя для України
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