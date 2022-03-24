США планують надати Україні протикорабельні ракети, - Reuters
США та їхні союзники працюють над планом підтримки України протикорабельними ракетами
Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова чиновника на саміті НАТО в Брюсселі
"Ми почали консультації з союзниками щодо забезпечення України протикорабельними ракетами. Можливо, у реалізації цього можуть виникнути деякі технічні проблеми, але ми радимося з союзниками і починаємо працювати над цим", - заявив він.
За словами співрозмовника видання, президент України Володимир Зеленський приєднався до лідерів НАТО за допомогою відеозв'язку, але не повторював запитів про членство в НАТО або про створення забороненої для польотів зони.
"Загалом настрій був тверезим, рішучим і неймовірно єдиним", - прокоментував чиновник атмосферу на саміті.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 33
- Актуальне
- Важливе