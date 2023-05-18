Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначено, що Сполучені штати значно розширили застосування санкцій після терактів 11 вересня, а вторгнення Росії до України на початку 2022 року спровокувало масштабну кампанію фінансових покарань, оскільки США та їхні союзники прагнули обмежити можливості президента Володимира Путіна продовжувати фінансувати війну.

За даними аналітиків, санкціями зловживають, ними важко керувати та їх майже неможливо скасувати після введення. У звіті Центру економічних та політичних досліджень основна увага приділялася людським витратам санкцій, і було виявлено, що вони значно погіршують умови життя цільових країн.

За словами заступника міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою Браяна Нельсона, міністерство віддане вивченню наслідків санкцій для своїх цілей, а також їх впливу на партнерів та союзників.