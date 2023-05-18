США планують перевірити ефективність санкцій проти РФ
Залучені Мінфіном США економісти дослідять побічні збитки від санкцій до їх введення та після їх введення, щоб з'ясувати, чи слід їх скоригувати
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначено, що Сполучені штати значно розширили застосування санкцій після терактів 11 вересня, а вторгнення Росії до України на початку 2022 року спровокувало масштабну кампанію фінансових покарань, оскільки США та їхні союзники прагнули обмежити можливості президента Володимира Путіна продовжувати фінансувати війну.
За даними аналітиків, санкціями зловживають, ними важко керувати та їх майже неможливо скасувати після введення. У звіті Центру економічних та політичних досліджень основна увага приділялася людським витратам санкцій, і було виявлено, що вони значно погіршують умови життя цільових країн.
За словами заступника міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою Браяна Нельсона, міністерство віддане вивченню наслідків санкцій для своїх цілей, а також їх впливу на партнерів та союзників.
- Відрізані від постачання західних компонентів російські авіакомпанії виконують рейси з простроченими запчастинами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.05
- Актуальне
- Важливе