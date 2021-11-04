США планують підписати з Україною нову хартію про стратегічне партнерство, - Держдеп

Про це заявив на брифінгу представник Держдепу США Нед Прайс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібно оновити хартію, щоб у ній ішлося про виклики XXI століття", - сказав Прайс.

Також Прайс нагадав про заплановану на 10 листопада зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС України Дмитром Кулебою.



За словами представника Держдепа, саме під час цієї зустрічі планується підписати нову хартію.