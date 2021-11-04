США планують підписати з Україною нову хартію про стратегічне партнерство, - Держдеп
Адміністрація США планує підписати нову хартію про стратегічне партнерство з Україною
Про це заявив на брифінгу представник Держдепу США Нед Прайс, передає "Інтерфакс-Україна".
"Нам потрібно оновити хартію, щоб у ній ішлося про виклики XXI століття", - сказав Прайс.
Також Прайс нагадав про заплановану на 10 листопада зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
За словами представника Держдепа, саме під час цієї зустрічі планується підписати нову хартію.
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