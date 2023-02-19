США планують ввести нові санкції проти Росії, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Джерела видання розповіли, що нові обмеження будуть також спрямовані й на фінансові установи Росії та кількох людей.

Крім того, США планує зосередитися на тому, як запобігти ухиленню Росії від санкцій та їх обходу. Також планується сфокусуватися на питання переривання підтримки, яку РФ отримує від третіх країн.

Наразі ради нацбезпеки США не надала коментарів.