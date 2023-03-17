Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Це була певна гра з боку американців і росіяни піддались на цю гру та почали змагання у кого більше можливостей та впливу. Однак ми бачили емоційну заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, він сказав, що вони будуть літати там, де це дозволяється всіма міжнародними угодами. США показують, що вони говорять про те, що Крим є Україною. Цей безпілотник росіяни намагалися саме відігнати від авіабази у Саках", - зазначив він.

Рябих заявив, що нічого страшного не станеться, якщо росіяни викопають рештки.

"Таких безпілотників понад 200 і десь 10 було втрачено - є налагоджений механізм, коли перед втратою спрацьовує автоматична система знищення всіх критичних данних. Це штатна ситуація для американських військових", - підсумував експерт.