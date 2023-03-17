"США показали, що Крим - це Україна": експерт Defense Express Рябих про збиття американського БПЛА росіянами
Втрата безпілотника MQ-9 Reaper - це штатна ситуація для американських військових. Якщо російська армія дістане його рештки з дна моря - нічого критичного не станеться
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Це була певна гра з боку американців і росіяни піддались на цю гру та почали змагання у кого більше можливостей та впливу. Однак ми бачили емоційну заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, він сказав, що вони будуть літати там, де це дозволяється всіма міжнародними угодами. США показують, що вони говорять про те, що Крим є Україною. Цей безпілотник росіяни намагалися саме відігнати від авіабази у Саках", - зазначив він.
Рябих заявив, що нічого страшного не станеться, якщо росіяни викопають рештки.
"Таких безпілотників понад 200 і десь 10 було втрачено - є налагоджений механізм, коли перед втратою спрацьовує автоматична система знищення всіх критичних данних. Це штатна ситуація для американських військових", - підсумував експерт.
- Нагадаємо, 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
- 16 березня міністерство оборони США оприлюднило відео зіткнення російського Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем у вівторок.
- Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією.
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