США пообіцяли продовжити надавати допомогу Україні
У посольстві США в Україні пообіцяли продовжити надавати допомогу Україні після прибуття 2 млн доз вакцини від коронавірусу Moderna
Про це повідомляє посольство США в Україні у facebook.
Дипломати заявили, що раді оголосити про прибуття 2 млн доз вакцини Moderna до України.
"Раді оголосити про прибуття 2 000 040 доз вакцин від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna, наданих Україні через механізм COVAX. Сполучені Штати продовжуватимуть надавати допомогу Україні та робити все можливе, щоб побудувати світ, який буде безпечнішим та більш захищеним від загрози інфекційних хвороб", - заявили у посольстві.
- Нагадаємо, 18 липня в Україну прибули перші 2 млн доз вакцини Moderna від коронавірусу Covid-19, передані Сполученими Штатами Америки за ініціативою COVAX.
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