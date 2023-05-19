США посилили санкції проти РФ: додали до чорного списку 71 компанію
У п'ятницю, 19 травня, адміністрація президента США Джо Байдена додала 71 компанію до торгового чорного списку за підтримку Росії
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що дії Міністерства торгівлі США спрямовані проти підтримки російських військових і розширюють сферу експортного контролю щодо Росії та Білорусі. До чорного списку потрапили 69 російських компаній, одна з Вірменії та одна з Киргизстану.
Нові заходи експортного контролю спрямовані на нафтогазові проєкти в Росії та Білорусі, повідомляє міністерство.
Читайте також: До кінця року на Росію чекають не лише військові поразки, а й серйозні економічні наслідки, - колишній військовий прокурор Чумак
Зазначається, що ці дії є частиною останнього раунду санкцій та експортного контролю з боку США та інших країн у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Вони покликані послабити промислову базу Росії та її здатність підтримувати війну.
Нові кроки були зроблені після того, як Сполучені Штати та решта провідних економік "Групи семи" домовилися про посилення санкцій проти Росії під час зустрічі в Японії.
- Австралія 19 травня оголосила про нові санкції проти Росії, які стосуватимуться 21 організації включно з дочірніми компаніями Росатома.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.1
Купівля 37.1Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.07Продаж 41
- Актуальне
- Важливе