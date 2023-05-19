США посилили санкції проти РФ: додали до чорного списку 71 компанію

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що дії Міністерства торгівлі США спрямовані проти підтримки російських військових і розширюють сферу експортного контролю щодо Росії та Білорусі. До чорного списку потрапили 69 російських компаній, одна з Вірменії та одна з Киргизстану.

Нові заходи експортного контролю спрямовані на нафтогазові проєкти в Росії та Білорусі, повідомляє міністерство.

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Зазначається, що ці дії є частиною останнього раунду санкцій та експортного контролю з боку США та інших країн у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Вони покликані послабити промислову базу Росії та її здатність підтримувати війну.

Нові кроки були зроблені після того, як Сполучені Штати та решта провідних економік "Групи семи" домовилися про посилення санкцій проти Росії під час зустрічі в Японії.