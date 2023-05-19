Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що при падінні путінського режиму великого вибору для маневру його оточення просто не буде. Річ у тому, що до кінця року Росію чекають не лише військові поразки, а й серйозні економічні наслідки від санкцій. Оскільки якщо прослідкувати за економічною ситуацією у РФ, то місяць за місяцем дефіцит російського бюджету дуже сильно росте", - пояснив Чумак.

Колишній військовий прокурор переконаний, що до кінця року падіння економіки РФ буде тільки підсилюватися.

"До початку минулого року, коли ще не були введені обмеження для РФ щодо торгівлі нафтою та газом, то режим ще тримався. Зараз наслідки від санкції для Росії тільки набирають обертів. Тому до кінця поточного року падіння економіки РФ буде тільки зростати. Я не хочу вдаватись до прогнозів, проте на фоні падіння економіки та військових невдач, вибору для Путіна буде небагато", - додав він.