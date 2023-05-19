До кінця року на Росію чекають не лише військові поразки, а й серйозні економічні наслідки, - колишній військовий прокурор Чумак
Головний військовий прокурор України 2019-2020 рр. Віктор Чумак переконаний, що внаслідок санкцій, до кінця року російська економіка може зазнати краху
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я вважаю, що при падінні путінського режиму великого вибору для маневру його оточення просто не буде. Річ у тому, що до кінця року Росію чекають не лише військові поразки, а й серйозні економічні наслідки від санкцій. Оскільки якщо прослідкувати за економічною ситуацією у РФ, то місяць за місяцем дефіцит російського бюджету дуже сильно росте", - пояснив Чумак.
Колишній військовий прокурор переконаний, що до кінця року падіння економіки РФ буде тільки підсилюватися.
"До початку минулого року, коли ще не були введені обмеження для РФ щодо торгівлі нафтою та газом, то режим ще тримався. Зараз наслідки від санкції для Росії тільки набирають обертів. Тому до кінця поточного року падіння економіки РФ буде тільки зростати. Я не хочу вдаватись до прогнозів, проте на фоні падіння економіки та військових невдач, вибору для Путіна буде небагато", - додав він.
- 10 травня прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що його країна має намір відіграти провідну роль у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами.
- 19 травня Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили зокрема компанії, пов'язані з Росатомом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.1
Купівля 37.1Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.07Продаж 41
- Актуальне
- Важливе