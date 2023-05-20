США посилять позиції в Чорноморському регіоні для стримування РФ, - Пентагон
США планують посилити стримування Росії у Чорноморському регіоні шляхом об'єднання сил союзників та проведення спільних навчань
Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань стратегії, планів та можливостей Мара Карлін, передає Укрінформ.
"Сполучені Штати продовжать співпрацювати із союзниками по НАТО (в Чорноморському регіоні - ред.) над модернізацією у військовій сфері з метою протидії російській воєнній загрозі, в тому числі шляхом посилення позицій та проведення навчань", - пояснила Карлін.
За її словами, така взаємодія передбачає також розширення обміну інформацією з метою загальної оцінки ситуації в регіоні. Вона також зазначила, що нарощування стримування допоможе США впоратись з Китаєм та Росією, яку зараз визначають як "гостру загрозу".
- Нагадаємо, за даними ЗМІ, США та їх союзники під час саміту G7 домовились надати Україні винищувачі F-16 у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни.
- 13 травня у Румунії завершились навчання НАТО Dacian Spring 2023.
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