США посилять позиції в Чорноморському регіоні для стримування РФ, - Пентагон

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань стратегії, планів та можливостей Мара Карлін, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати продовжать співпрацювати із союзниками по НАТО (в Чорноморському регіоні - ред.) над модернізацією у військовій сфері з метою протидії російській воєнній загрозі, в тому числі шляхом посилення позицій та проведення навчань", - пояснила Карлін.

За її словами, така взаємодія передбачає також розширення обміну інформацією з метою загальної оцінки ситуації в регіоні. Вона також зазначила, що нарощування стримування допоможе США впоратись з Китаєм та Росією, яку зараз визначають як "гостру загрозу".