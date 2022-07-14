США повідомляють про успішні випробування гіперзвукової ракети

Про це передає Reuters з посиланням на заяву Повітряних сил США.

Зазначається, що пуск ракет здійснювався зі стратегічного бомбардувальника B-52H. Під час попереднього випробування виникли проблеми з відділенням ракети від літака.

У компанії Lockheed прокоментували, що це випробування засвідчило спроможність ракети набирати й утримувати гіперзвукову швидкість, дозволило зібрати важливі дані для подальшої роботи та підтвердило безпечне відділення ракети від літака під час пуску.

У Повітряних силах кажуть, що подальші випробування відбудуться пізніше у цьому році.

Водночас Агентство з передових оборонних розробок (DARPA) повідомило про успішне перше випробування гіперзвукової зброї, що проводилося у Нью Мексико. Їхня Operational Fires - система наземного базування.

Гіперзвукові ракети рухаються у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю, що більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку - близько 6200 км за годину.

8 липня сенатори США заявили про необхідність надання Україні далекобійних ракет HIMARS. Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідний документ сенатори внесли на розгляд 10 травня 2022 р. А вже 23 червня, комітет Сенату із міжнародних відносин проголосував за цю резолюцію, що дозволяє в майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.

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