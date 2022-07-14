США повідомляють про успішні випробування гіперзвукової ракети
У Повітряних силах США підтвердили, що випробування двох гіперзвукових ракет закінчились успішно
Про це передає Reuters з посиланням на заяву Повітряних сил США.
Зазначається, що пуск ракет здійснювався зі стратегічного бомбардувальника B-52H. Під час попереднього випробування виникли проблеми з відділенням ракети від літака.
У компанії Lockheed прокоментували, що це випробування засвідчило спроможність ракети набирати й утримувати гіперзвукову швидкість, дозволило зібрати важливі дані для подальшої роботи та підтвердило безпечне відділення ракети від літака під час пуску.
У Повітряних силах кажуть, що подальші випробування відбудуться пізніше у цьому році.
Водночас Агентство з передових оборонних розробок (DARPA) повідомило про успішне перше випробування гіперзвукової зброї, що проводилося у Нью Мексико. Їхня Operational Fires - система наземного базування.
Гіперзвукові ракети рухаються у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю, що більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку - близько 6200 км за годину.
- 8 липня сенатори США заявили про необхідність надання Україні далекобійних ракет HIMARS. Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідний документ сенатори внесли на розгляд 10 травня 2022 р. А вже 23 червня, комітет Сенату із міжнародних відносин проголосував за цю резолюцію, що дозволяє в майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.83
Купівля 35.83Продаж 36.87
-
EUR
Купівля 35.88Продаж 37.12
- Актуальне
- Важливе