США "працюють понаднормово", щоб перевірити повідомлення про американців серед загиблих в Ізраїлі, - Блінкен

Про це повідомляє The Hill.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, 8 жовтня, що американські чиновники отримали повідомлення про те, що кілька американців загинули в Ізраїлі в результаті нападів ХАМАСу на країну.

Блінкен зазначив, що США працюють над перевіркою цих повідомлень.

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"Ми працюємо понаднормово, щоб перевірити це. У той же час, є повідомлення про зниклих безвісти американців, і знову ж таки, ми працюємо над перевіркою цих повідомлень", - наголосив Блінкен.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".